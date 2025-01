Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 23.01.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 09:00 Uhr wurde in der "Bahnhofstraße" in Hermeskeil das hintere Kennzeichenschild eines vor einem Wohnanwesen abgestellten PKW entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-10 in Verbindung zu setzen.

