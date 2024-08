Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Mehrfamilienhaus in Oberkollbach nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Vier Personen, darunter zwei Kinder, kamen ins Krankenhaus

Calw (ots)

"Aufgrund der Wassermengen und der Beschaffenheit des Objektes, einem Fertighaus in Holzständerbauweise ist das Haus bis auf weiteres unbewohnbar", zog Oberreichenbachs Feuerwehrkommandant Oliver Rathfelder sein Fazit nach einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Oberkollbach am gestrigen Montagnachmittag. Gegen 16.30 Uhr wurden die Brandschutzkräfte alarmiert. Neben den Feuerwehrleuten aus Oberreichenbach rückte außerdem die Schömberger Wehr zur Überlandhilfe mit der Drehleiter aus. Die starke Rauchentwicklung war bereits auf der Anfahrt deutlich sichtbar und führte unter anderem zu einer Warnung an die Bevölkerung. Unter Atemschutz nahmen die Einsatzkräfte den Löschangriff sowohl von innen als auch von außen vor. "Der Dachstuhl brennt auf der kompletten Länge", verwies Kommandant Rathfelder auf die Beschaffenheit unter den Dachziegeln, die aufgrund des Alters den Flammen Nährstoff bot. Deshalb musste die Feuerwehr das Dach öffnen, um den Brand vollständig abzulöschen. Den einhergehenden erhöhten Bedarf an Atemschutzgeräten deckte die hinzugerufene Feuerwehr aus Calw ab, während die Zentrale Feuerwehrwerkstatt des Landkreises Calw ebenfalls zum Brandort kam, um verbrauchtes Schlauchmaterial und Atemschutzgeräte nach Einsatzende zu wechseln. Zudem wurde in der betroffenen Straße zur Sicherheit der Feuerwehrleute der Strom abgestellt und nach Abkopplung des Brandhauses wieder eingeschalten. Vor Ort war außerdem der Kreisbrandmeister vom Dienst André Weiss sowie die Gemeindeverwaltung, da die drei betroffenen Familien eine Unterkunft benötigen. Vier Personen, darunter zwei Kleinkinder wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner wurden vom DRK-Ortsverein Calw vor Ort betreut, der bei sommerlichen Temperaturen außerdem die Feuerwehrleute mit Getränken versorgte. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus, hat gleichwohl das Haus versiegelt, bis Brandermittler sich ein genaues Bild davon machen. Sie beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund eine halbe Million Euro. Mit Feuerwehren, Rettungsdienst, DRK Ortsverein Calw und Polizei waren rund 90 Einsatzkräfte am Brandort. Nach mehr als fünf Stunden war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell