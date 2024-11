Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241104.2 Schwentinental: Zwei junge Männer angelten sich das falsche Boot und lösten einen Polizeieinsatz aus

Schwentinental (ots)

Am frühen Abend des 02.11.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Gelände eines Angelvereins in Dobersdorf. Ein Anrufer meldete sich bei der Polizei, da er sein Angelboot als gestohlen melden wolle. Das Skurrile: Die mutmaßlichen Diebe waren zur Zeit des Anrufes in Sichtweise des Eigentümers mit dem Boot auf dem See unterwegs.

Die Polizeikräfte stellten am Einsatzort eine Gruppe Männer fest, unter ihnen war auch der Anrufer und Eigentümer des Bootes anzutreffen. Die weiteren Personen seien zur Unterstützung mit vor Ort.

Als die "Diebe" mit dem entwendeten Boot am Steg anlegten, wunderten sie sich über die große Aufmerksamkeit. Den eingesetzten Beamten gelang es, den Sachverhalt im Beisein aller Beteiligten umgehend aufzuklären. So hatten die beiden Männer im Internet ein Boot für einen Angelausflug gemietet. Offensichtlich war nicht eindeutig, um welches Boot es sich bei der Mietung handelte. Dadurch gerieten die beiden Männer im Alter von 17 und 19 Jahren auf das falsche Boot.

Nachdem das Missverständnis aufgeklärt und alle erforderlichen Nachweise erbracht waren, wurde gemeinschaftlich über die besten Angelreviere und Anbisse gefachsimpelt.

Ricarda Blucha

