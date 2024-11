Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241104.1 Kiel: Mutmaßlicher Fahrraddieb hatte offenen Haftbefehl

Kiel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte die Polizei einen Radfahrer im Stadtteil Südfriedhof. Das Rad war gestohlen, der Mann hatte einen offenen Haftbefehl.

Einer Streifenwagenbesatzung des Bezirksreviers fiel gegen 03:20 Uhr ein Radfahrer in der Hummelwiese auf, da er entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Während der Kontrolle stellten die Polizistin und der Polizist bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er kam, nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall, in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Fahrrad selbst stellten sie ein durchtrenntes Schloss fest, so dass Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Nutzung auftraten. Der 41-Jährige selbst gab an, das hochwertige Fahrrad in dem Zustand entdeckt zu haben und gerade auf dem Weg zu einer Polizeidienststelle zu sein, um seinen Fund zu melden. Das Rad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und bereits am nächsten Tag seinem Besitzer ausgehändigt, der den Diebstahl bemerkt und Anzeige erstattet hatte. Tatort und Kontrollort lagen lediglich ca. 100 Meter voneinander entfernt, so dass hier festgestellt wird, dass die Polizei zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.

Matthias Arends

