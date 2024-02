Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Jugendliche in Lütgendortmund beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0154

Am Samstag (10.2) sind zwei Personen (13 und 14 Jahre alt, beide aus Dortmund) in einer Parkanlage gegen 18:30 Uhr in Lütgendortmund beraubt worden. Nach ersten Erkenntnissen trafen beide Jugendliche im ,,Park der Generationen" am dortigen Basketballplatz auf drei unbekannte Jugendliche.

Die Unbekannten sprachen die beiden Dortmunder an. Man interessierte sich offensichtlich für die getragene Weste des 14-Jährigen. Unvermittelt schlug ihm einer der Täter gegen das Ohr und forderte die Herausgabe der Umhängetasche und des Mobiltelefons sowie der EC-Karte. Ein weiterer Täter aus dieser Gruppe zeigte während der Tat eine Machete vor und bedrohte den 13-Jährigen. Auch ihm nahm der Unbekannte sein Mobiltelefon samt Kopfhörer ab.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Bei allen Männern soll es sich um Jugendliche im Alter von 17 bis 18 Jahren handeln.

Beschreibung der Person ("Schläger"): ca. 179 cm groß, trug eine orangefarbene Jacke mit schwarzen Ärmeln und eine schwarze Hose, dazu Handschuhe und ein blaues Cappy mit Blumenmuster (Gucci).

Beschreibung der Person mit Machete: ca. 175 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und grauer Hose, dazu ebenso Handschuhe und ein dunkles Cappy, der Täter trug eine Laptop-Tasche (Louis Vuitton) Beschreibung des dritten Täters: trug ein Cappy in grauer Farbe (Unterseite des Schirms mit der Aufschrift "Flex Fit"), eine schwarze Jacke und eine graue enge Hose dazu weiße Schuhe (Karl Kani).

Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Flüchtigen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell