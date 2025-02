Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Schalke am Samstagabend, 22. Februar 2025, ermittelt die Polizei gegen einen 37-jährigen Bochumer. Dieser war gegen 21 Uhr mit einem 26 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen an einem Kiosk in Höhe der Grillostraße und Herzogstraße in Streit geraten. Hier eskalierte ein verbaler Streit, in dessen weiterem Verlauf der Bochumer den Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben soll. Der Gelsenkirchener wiederum habe zuvor eine Bierflasche zerschlagen, um sich mit den Glasscherben zu verteidigen. Umstehende Personen trennten die streitenden Männer noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Die leiteten anschließend ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Gelsenkirchener in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung. Die Ermittlungen dauern an.

