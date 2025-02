Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei legt Auto nach Verkehrskontrolle still

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 44-Jährigen, den Polizisten am Mittwochnachmittag auf der B 32 kontrolliert haben. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war sein VW nicht versichert und augenscheinlich mit falschen Kennzeichen versehen. Darüber hinaus befand sich das Auto in einem absolut verkehrsuntauglichen Zustand und war auf der Rückbank verbotenerweise mit vier nicht angeschnallten Personen besetzt. Die Beamten beschlagnahmten die Kennzeichen, legten das Auto still und leiteten entsprechende Ermittlungen gegen den Fahrer und dessen Insassen ein.

Meßkirch

Spiegelstreifer - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der B 313 zwischen Meßkirch und Krumbach ereignet hat, ermittelt die Polizei. Ein 56 Jahre alter Autofahrer war in Richtung Krumbach unterwegs, als es zum Spiegelstreifen mit einem entgegenkommenden Pferdetransporter kam. Sowohl an den beiden Fahrzeugen, als auch an einem hinter dem Transporter fahrenden Wagen, der von Trümmerteilen getroffen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des 56-Jahre alten Pkw-Lenkers. Weil eine Atemalkoholmessung rund 0,6 Promille anzeigte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen. Wegen des Spiegelstreifers müssen sich wohl beide Verkehrsteilnehmer verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell