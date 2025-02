Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall mit Einsatzfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Rund 16.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagmittag bei einem Unfall im Bereich der Ulmer Straße entstanden, bei dem ein Einsatzfahrzeug der Polizei beteiligt war. Nach derzeitigem Kenntnisstand überfuhr der Streifenwagen gegen 13.30 Uhr den Kreuzungsbereich der Ulmer Straße unter Verwendung von Sondersignalen mutmaßlich bei Rotlicht. Als zur gleichen Zeit ein 20-jähriger Audi-Fahrer von der Bleicherstraße in die Ulmer Straße einbog kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Ravensburg bittet Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls an der Örtlichkeit befanden und Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 0751/ 803-5333 zu melden.

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Dienstag im Zeitraum zwischen 7 und 12 Uhr den am Fahrbahnrand im Bereich der Steinbeisstraße geparkten Mini eines 26-Jährigen beschädigt hat, sucht die Polizei Ravensburg nun Zeugen zu der Unfallflucht. Hinweise zu dem Verursacher werden unter Tel. 0751/ 803-3333 entgegengenommen.

Baienfurt

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und rund 14.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Dienstagvormittag auf der B 30 zwischen Baindt und Ravensburg. Eine 30-jährige Kia-Fahrerin ermöglichte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 6.45 Uhr durch Verringerung ihrer Geschwindigkeit zunächst einer 36-jährige Renault-Fahrerin das Einfahren vom Beschleunigungsstreifen auf die B 30 in Richtung Ravensburg. Mutmaßlich aufgrund anderer Verkehrsvorgänge musste die 36-Jährige während der Auffahrt jedoch ebenfalls abbremsen, was die 30-Jährige zu spät erkannte und auf den vor ihr fahrenden Renault auffuhr. Beide Frauen mussten sich im Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme in medizinische Behandlung begeben.

Aulendorf

Unbekannte stehlen Schilder aus Nordstadt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag und Montag mehrere Straßenschilder im Bereich der Nordstadt entwendeten, sucht die Polizei Altshausen nun Zeugen zu den Diebstählen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden unter Tel. 07584/ 9217-0 entgegengenommen.

Berg

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Leichtverletztem

Ein Leichtverletzter und rund 12.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen auf der B 32 im Bereich Niederbiegen. Ein 25-jähriger Volkswagen-Fahrer übersah gegen 5.30 Uhr beim Linksabbiegen von Staig kommend in Richtung Ravensburg den Volkswagen eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 39-Jährigen, wodurch beide Fahrzeuge kollidierten. Der 25-Jährige musste sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in medizinische Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.

Horgenzell

Unbekannter legt präparierte Köder aus

In den vergangenen Wochen wurden im Bereich zwischen Siessen und Brennerhof Wurststücke im Grünstreifen aufgefunden, welche augenscheinlich bewusst mit Nägeln präpariert waren. Bislang gibt es keine Erkenntnisse, dass Tiere durch die ausgelegten Köder zu Schaden gekommen sind. Die zuständige Fachdienststelle des Polizeipräsidiums Ravensburg ermittelt in diesem Zusammenhang wegen versuchter Sachbeschädigung. Die Polizei möchte ortsansässige Tierhalter sensibilisieren, ihre Tiere keine unbekannten Gegenstände fressen zu lassen und sich bei verdächtigen Feststellungen unter Tel. 0751/ 803-0 zu melden.

