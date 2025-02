Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dieb greift Polizisten an

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 38-Jähriger rechnen, der am Dienstagabend in einer Tankstelle gestohlen und sich im Anschluss gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt hat. Der betrunkene Mann war beim Diebstahl von Alkoholika erwischt und kurz darauf von der Polizei kontrolliert worden. Gegenüber den Polizisten reagierte er umgehend aufbrausend. Darüber hinaus betitelte er die Beamten mit beleidigenden Worten und wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Gegen die weiteren Maßnahmen wehrte er sich mit aller Kraft, sprach Drohungen aus und griff die Einsatzkräfte mit Tritten und Schlägen an. Der bereits polizeilich bekannte 38-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Meckenbeuren

Verdächtiger Mann löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann hat am Montagmorgen in Kehlen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten gegen 8.20 Uhr gemeldet, dass ein Verdächtiger in Tarnkleidung mit einem Gegenstand, der einer Waffe ähnelte, durch die Straßen lief. Dabei habe er bedrohlich gewirkt und sei kurz darauf im Geäst verschwunden. Aufgrund der Meldungen rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei an, fahndeten mit Hochdruck nach dem zunächst Unbekannten und kamen recht schnell einem 32-jährigen Verdächtigen auf die Spur. Kurz nach 9 Uhr nahmen die Beamten den augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann vorläufig fest. Bei der Durchsuchung einer Garage, in der der Verdächtige offenbar vorübergehend hauste, fanden und beschlagnahmten die Polizisten mehrere Gegenstände, die einer Schusswaffe ähneln, sowie Betäubungsmittel. Der 32-Jährige wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes in eine Fachklinik gebracht. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, bestand keine Gefahr für Anwohner und Passanten. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern aktuell noch an und werden vom Polizeiposten Meckenbeuren geführt.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Bodenseecenters verursacht. Zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr stieß er gegen die Frontschürze des geparkten Hyundai und suchte danach das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Eskalierter Nachbarschaftsstreit

Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern am Dienstag gegen 15.45 Uhr in einem Innenhof im Stadtgebiet ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein 55-Jähriger soll seinen 30 Jahre alten Nachbarn zunächst mit einem Schlag attackiert haben. Der Jüngere habe den Angriff seines Gegenübers wiederum mit dem Versprühen von Reizgas gekontert. Hintergrund und der genaue Ablauf des Geschehend sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden Männer werden nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Rund 24.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Lindauer Straße entstanden. Ein 27-jähriger VW-Fahrer war von Hirschlatt kommend in Richtung Ravensburg unterwegs und erkannte den stockenden Verkehr vor ihm offenbar zu spät. In der Folge fuhr er dem Skoda eines 57-Jährigen auf und schob diesen auf den Mercedes eines 35-Jährigen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde beim Unfall niemand verletzt.

Überlingen

Parkunfall mit hohem Sachschaden

Rund 13.000 Euro Gesamtsachschaden ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Parkbereich vor dem Haupteingang des Helios Spitals entstanden. Eine 78-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte einparken und stieß dabei, mutmaßlich aufgrund einer Fehlbedienung, wuchtig gegen einen geparkten Renault. Die Seniorin blieb bei dem Aufprall unverletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell