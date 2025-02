Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.02.2025

Sigmaringen/ Landkreis Sigmaringen (ots)

Nach fortgesetzten Diebstählen in Untersuchungshaft

Zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt ein 19-jähriger Tatverdächtiger, dem die fortgesetzte Begehung von Diebstählen zur Finanzierung seines Lebensunterhalts zur Last gelegt wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 19-Jährige im Januar in Sigmaringen mehrere persönliche Gegenstände aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen haben. Der aufmerksame Geschädigte konnte den 19-Jährigen zunächst stellen, diesem gelang jedoch nach kurzem Gerangel die Flucht (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5955630). Im Zuge der Ermittlungen, welche durch die Ermittlungsgruppe "Asyl" beim Polizeirevier Sigmaringen geführt werden, gelang zwischenzeitlich die Identifizierung des algerischen Staatsangehörigen. Er soll außerdem für weitere Diebstähle Anfang Januar in Freiburg verantwortlich sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen. Der 19-Jährige wurde daraufhin in der vergangenen Woche in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen vorläufig festgenommen und nach seiner Vorführung bei der zuständigen Haftrichterin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

