Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geldbörse aus Baustellenfahrzeug gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend den Geldbeutel eines 36-Jährigen aus einem Baustellenfahrzeug im Bereich der Schwabstraße gestohlen. Der Geschädigte wurde gegen 17:15 Uhr auf den bislang Unbekannten auf der Baustelle aufmerksam und konnte diesen zunächst stellen. Nach einem kurzen Gerangel gelang es dem Dieb jedoch, die Flucht zu ergreifen. Der Verdächtige hatte nach Angaben des Opfers ein nordafrikanisches Erscheinungsbild, war etwa 160 cm groß, hatte gegelte Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Aufmerksamer Zeuge stoppt Ladendieb

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwochnachmittag durch sein beherztes Einschreiten mutmaßlich weitere Diebstähle eines 36-Jährigen im Stadtgebiet Sigmaringen verhindern. Der 61-jährige Zeuge beobachtete zunächst gegen 16:30 Uhr, wie der 36-Jährige ein Lebensmittelgeschäft im Bereich der Straße In den Burgwiesen verließ, ohne die zuvor eingesteckte Ware zu bezahlen. Der 61-Jährige rannte dem Dieb hinterher und konnte ihn in der Hohenzollernstraße einholen und festhalten. Die hinzugerufene Polizei fand bei dem 36-Jährigen nicht nur weiteres Diebesgut aus einem anderen, angrenzenden Lebensmittelgeschäft, sondern stellte auch über 2 Promille an Alkoholisierung bei ihm fest. Der betrunkene Dieb wurde an seine Wohnung gebracht und muss nun gleich mit mehreren Anzeigen wegen Diebstahls rechnen.

Sigmaringendorf

Zwei Fahrer - ein Gedanke - ein Unfall

Etwa 8.500 Euro Sachschaden ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der L455 bei Sigmaringendorf entstanden, bei dem zwei Autofahrer gleichzeitig zum Überholen ansetzten. Ein 66-jähriger Volkswagen-Fahrer wollte gegen 10:30 Uhr zunächst zwei vor ihm fahrende Autos überholen. Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer kam ebenfalls auf die Idee, das vor ihm fahrende Auto zu überholen, als der Volkswagen bereits auf seiner Höhe war. Durch die Kollision zwischen dem Volkswagen und dem Skoda geriet der Pkw des 36-Jährigen ins Schleudern und kollidierte wiederum mit dem Auto einer 68-Jährigen, das die beiden hatten überholen wollen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

Meßkirch

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Etwa 2.500 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am vergangenen Freitag entstanden, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Eine 72-Jährige hatte ihren Mercedes zwischen 16 Uhr und 16:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Grabenbachstraße abgestellt und musste nach ihrer Rückkehr an das Auto einen Schaden feststellen. Die Polizei Meßkirch bittet darum, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07575/ 2838 mitzuteilen.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet - Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend im Bereich der Wiesenstraße. Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer übersah gegen 19:00 Uhr bei der Einfahrt aus der Schwarzachstraße in die Wiesenstraße mutmaßlich den Opel eines 76-Jährigen, welcher sich bereits auf der bevorrechtigten Wiesenstraße befand. Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 17-jährige Beifahrer des Opels blieben bei dem Unfall unverletzt.

Pfullendorf

Fahrzeug auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Durch ihre schnelle Reaktion konnte eine 34-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag einen Unfall mit einem bislang unbekannten Pkw im Bereich der K8269 zwischen Aftholderberg und Sohl verhindern. Die 34-Jährige war gegen 11:15 Uhr von Aftholderberg in Richtung Sohl unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge ein dunkler Mercedes auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Sie machte durch Hupen auf sich aufmerksam und bremste ihr Fahrzeug bereits stark ab, als der Unbekannte kurz vor einem Frontalzusammenstoß wieder auf seine Spur lenkte und so ein Unfall verhinderte. Laut Angaben der 34-Jährigen war der ältere Mercedes Kombi entweder schwarz oder lila. Das vordere Kennzeichen war nicht ordnungsgemäß angebracht, sondern lag mutmaßlich hinter der Windschutzscheibe. Der Fahrer des Mercedes hatte ihren Angaben zufolge einen dunklen Teint und trug augenscheinlich einen Oberlippenbart. Die Polizei Pfullendorf ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen dieses Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07552/ 2016-0 zu melden.

