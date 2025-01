Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Tresor gewaltsam geöffnet - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr auf Höhe des Spielplatzes in der Schussenstraße einen Tresor gewaltsam geöffnet. Um an den Inhalt zu gelangen, schlug der dunkel gekleidete Jugendliche den Tresor mehrmals gegen eine Parkbank. Passanten alarmierten die Polizei, die nur noch den beschädigten und leergeräumten Safe auffinden konnte. Offenbar hatte der dunkelhaarige Teenager daraus Bargeld entwendet. Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg bitten den noch unbekannten Geschädigten des Tresor-Diebstahls sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Mann leistet Widerstand gegen Polizisten

Ein 47 Jahre alter Ladendieb hat am Mittwoch kurz vor 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Schmalegger Straße Widerstand gegen mehrere Polizeibeamte geleistet. Der Mann war mit einer Tüte unbezahlter Waren von Mitarbeitern am Gehen gehindert worden. Bei den weiteren Maßnahmen einer alarmierten Polizeistreife wurde der Mann immer aggressiver und wehrte sich gegen den Zugriff der Beamten. Erst mit Unterstützung weiterer Polizisten konnte der 47-Jährige vorläufig festgenommen werden. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Ravensburg

Unfall auf der B 30 fordert hohen Sachschaden

Während eines Überholvorgangs kam es am Montag gegen 15.45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord. Eine 36-Jährige Pkw-Fahrerin überholte gerade einen VW, als dessen Lenker ebenfalls plötzlich zum Überholen ausscherte. Die 36-Jährige führte noch eine Gefahrenbremsung durch, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 20.000 Euro. Die Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Trotz des hohen Sachschadens waren die beiden Wagen noch fahrbereit.

Weingarten

Mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Kreuzungsbereich der Mochenwanger und Waldseer Straße zu einem Unfall. Ein 71-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 0.30 Uhr aus Richtung Wolfegg kommend nach links abbiegen und missachtete beim Abbiegen den Vorrang einer entgegenkommenden Citroen-Lenkerin. Aufgrund der Kollision lösten beim Citroen alle Airbags aus. Die beiden 65 und 33 Jahre alten Insassinnen des Citroen wurden durch den Unfall jeweils leicht verletzt. Der 71-jährige Unfallverursacher zog sich ebenfalls leichte Blessuren zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Baienfurt

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro ist bei einem Unfall in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Weidenstraße entstanden. Nach der Kollision beging der Verursacher Unfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Audi dort geparkt und den Schaden am Montagmorgen gegen 8 Uhr festgestellt. Die Polizei Weingarten nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Verantwortlichen unter Tel. 0751/ 803-6666 entgegen.

Ebersbach-Musbach

Fahrer prallt gegen Baum

Glück im Unglück hatte ein 34-jähriger Seat-Fahrer, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Menzenweiler und Hopferbach von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum geprallt ist. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Opferstockdiebe unterwegs

Einem unbekannten Täter gelang es zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche, das gespendete Geld aus dem Opferstock der Kirche "Unserer lieben Frau" in Ziegelbach zu stehlen. Hierzu entnahm der Täter das Bargeld mutmaßlich mit einem Greifwerkzeug aus dem Opferstock. Zeugen, die Hinweise auf Tathergang oder Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Aitrach

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand ein 32 Jahre alter Klein-Lkw-Fahrer, den eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg am Mittwochvormittag im St.-Konrad-Weg gestoppt hat. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain, weshalb der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Seinen Klein-Lkw musste er an Ort und Stelle stehen lassen. Auf ihn kommen nun, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.

