POL-HAM: Fahrer eines weißen Pkw nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Mit rund 2.000 Euro Sachschaden ist ein weißer Volkswagen nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 1. Januar, zurückgeblieben. Das Auto stand zwischen 1.30 Uhr und 14.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Feidikstraße und wies bei Rückkehr des Halters einen frischen Schaden auf der Fahrerseite auf. Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

