POL-STD: Unbekannte entwenden Kia in Stade, Unbekannte entwenden Kupfermaterial bei Einbruch in Wiepenkathen, Kupferdiebe in Buxtehude lassen Fahrzeug zurück, Kupferdiebe in Buxtehude lassen Fahrzeug zurück

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Kia-Sportage in Stade

Unbekannte Autodiebe haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 07:00 h und Freitag, 15:15 h in Stade in der Töpferstraße einen dort auf einem Stellplatz abgestelltes SUV geknackt und entwendet.

Der rote KIA-SPORTAGE hat das Kennzeichen STD-HM 256 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannte entwenden Kupfermaterial bei Einbruch in Wiepenkathen

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:45 h und 08:45 h auf das Firmengelände eines Heizungs- und Sanitärbetriebes in Stade-Wiepenkathen in der Straße "Am Tennisplatz" gelangt und haben gewaltsam eine Zugangstür zu einer dortigen Werkhalle geöffnet.

Anschließend wird ein Rolltor aufgebrochen und dann aus der Halle eine größere Menge an Kupferrohren und Kupferkabeln entwendet.

Das Diebesgut wurde mit zwei Firmenanhängern vom Firmengelände zu einem Nachbargrundstück transportiert und dann dort umgeladen. Die zuvor benutzten Anhänger blieben dort zurück.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

3. Kupferdiebe in Buxtehude lassen Fahrzeug zurück

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:25 h in Buxtehude-Ovelgönne zwei Kupferdachrinnen von einem dortigen Hotelgebäude abgebaut und zum Abtransport vorbereitet.

Die Täter wurden dabei dann aber offenbar gestört und ergriffen die Flucht. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte umgehend die Polizei alarmiert werden. Die Beamten umstellten den Bereich und durchsuchten zusammen mit zwei Hundeführern das Gebäude. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Buxtehuder Polizeikommissariats im Nahbereich das mutmaßliche Täterfahrzeug feststellen. Der silberne VW-Touran mit polnischen Kennzeichen wurde anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade sichergestellt und durchsucht. Dabei konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehude Polizeikommissariat zu melden.

4. Kupferdiebe in Buxtehude lassen Fahrzeug zurück

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 17:30 h und Samstag, 15:00 h in Horneburg im Gewerbegebiet Schützenweg auf das Grundstück eines dortigen Autohauses gelangt und haben bei vier dort abgestellten Fahrzeugen mehrere Scheiben zerstört sowie die gläserne Eingangstür des Betriebsgebäudes zerstört. Ein Eindringen in das Autohaus und die Fahrzeuge hat aber offenbar nicht stattgefunden.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

