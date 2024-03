Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach

Bad Bellingen - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw - Geschädigte

Zeugen gesucht !

Unfallzeit: 16.03.2024 - etwa 08:30 Uhr

Auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen (BAB 5 / Seite Südfahrbahn) kam es zum genannten Zeitpunkt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Offenbar von dem beteiligten Lkw-Fahrer unbemerkt kam es zu einer Kollision zwischen ihm und einem Pkw. Die Fahrerin des Pkw versuchte ihn durch Hupen darauf aufmerksam zu machen, was er ebenfalls nicht bemerkte bzw. nicht auf einem Verkehrsunfall zurückführte.

Es ist davon auszugehen, dass der Pkw nicht stark beschädigt wurde. Die Pkw-Fahrerin meldete sich bis dato nicht bei der Polizei.

Nun wird die geschädigte Dame gesucht, deren Pkw betroffen ist - es ist nur bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handeln soll.

Auch Zeugen, die die Kollsion bemerkt haben, werden gebeten, sich rund um die Uhr an die Verkehrspolizei in Weil am Rhein zu wenden, Tel. 07621 98000

