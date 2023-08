POL-PDNR: Betrugsversuch durch Gewinnversprechen

Weyerbusch (ots) - Am Samstag, 12.08.2023, ereignete sich in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.15 Uhr, in Weyerbusch, Ortsteil Hilkhausen, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an der Einmündung Im Dorfgarten/Alte Dorfstraße durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen und ein Zaun beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ...

