Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Rheinbreitbach (ots)

Am 13.08.2023 kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbreitbach. An der nur schlecht einsehbaren Kreuzung Hauptstraße / Rheinstraße missachtete der Verursacher die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell