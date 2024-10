POL-STD: Feuer im Dachbereich von Lagerhalle in Buxtehuder Betonwerk - Großalarm für Buxtehuder Einsatzkräfte

Buxtehude (ots) - Ein kriminelles Duo zog in der Nacht zu Dienstag durch die Buxtehuder Innenstadt. In der Zeit von 21:30 Uhr bis 01:45 Uhr ereigneten sich drei versuchte Einbrüche sowie eine vollendete Tat, danach klickten die Handschellen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 22-jährigen Hamburger und einen 21-jährigen Portugiesen ohne bekannten Wohnsitz in Deutschland. Beide Männer sind bereits in der ...

mehr