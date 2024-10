Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Festnahme nach nächtlichen Einbrüchen

Buxtehude (ots)

Ein kriminelles Duo zog in der Nacht zu Dienstag durch die Buxtehuder Innenstadt. In der Zeit von 21:30 Uhr bis 01:45 Uhr ereigneten sich drei versuchte Einbrüche sowie eine vollendete Tat, danach klickten die Handschellen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 22-jährigen Hamburger und einen 21-jährigen Portugiesen ohne bekannten Wohnsitz in Deutschland. Beide Männer sind bereits in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Gegen 21:30 Uhr versuchten sich die Männer gewaltsam Zutritt zu einem Café in der Langen Straße zu verschaffen, scheiterten jedoch. Nur Minuten später löste die Alarmanlage eines Handyshops in der Langen Straße aus, hier hatten die beiden Männer gewaltsam die Eingangstür zerstört und entwendeten Ware. Anschließend flohen sie auf Fahrrädern vom Tatort. Die Einbrecher wurden an den Tatorten videografiert, anhand der Bilder konnten die später Festgenommenen den Taten zugeordnet werden.

Gegen 01:45 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf bei der Polizei und berichtete von zwei Personen, die in der Bahnhofstraße versuchen würden, Fensterscheiben einzuschlagen. Anwohner filmten die beiden Täter, diese flüchteten alsbald.

Eine erneute Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich, die Beamten aus Buxtehude konnten die beiden Verdächtigen im Bereich Brüningstraße / Tostedenstraße festnehmen. In der Bahnhofstraße hatten die beiden offenbar versucht, gewaltsam in einen weiteren Handyshop und ein Restaurant einzudringen. Auch an diesen Tatorten wurden Spuren gesichert, u. a. Vergleichsglas von den beschädigten Schaufenstern. Dieses kann gegebenenfalls mit Glassplittern abgeglichen werden, die unter den Schuhen der beiden Männer gefunden wurden.

Die Ermittler der Polizei Buxtehude sind zur Stunde noch damit beschäftigt, alle Beweismittel zusammenzutragen. Die Staatsanwaltschaft Stade wird voraussichtlich am Mittwoch darüber entscheiden, ob sie Haftbefehle für einen oder beide Männer beantragen wird.

