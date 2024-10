Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Werkzeugdiebstahl und Diebstahlsversuch

Buxtehude (ots)

Am Montag gegen 02:25 Uhr wurden Anwohner in der Ferdinandstraße, auf dem Abschnitt zwischen Estestraße und Klosterhof, durch ein lautes Klirren vor ihrem Haus geweckt. Als die Zeugen aus dem Fenster blickten konnten sie beobachten, wie zwei Personen aus einem geparkten Mercedes Vito Werkzeug entwendeten. Als die Täter die Zeugen bemerkten, liefen die Männer in Richtung Hauptstraße davon. Kurz darauf sei ein aufheulender Motor wahrzunehmen gewesen. Die Polizeibeamten weckten den Fahrzeughalter, gemeinsam konnte festgestellt werden, welches Werkzeug aus dem Firmenfahrzeug entwendet worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 EUR.

In derselben Nacht kam es in der Sigebandstraße zu einem versuchten Einbruch in einen Renault Trafic. An diesem Handwerkerfahrzeug scheiterten die Fahrzeugaufbrecher, es wurde nichts entwendet.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang, die örtliche und zeitliche Nähe legt diesen Verdacht nahe. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat in Buxtehude unter der Rufnummer 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell