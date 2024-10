Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Spind im Schwimmbad aufgebrochen - Pkw entwendet

Stade (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16 Uhr, wurde ein Spind in der Herrenumkleide des Schwimmbads Solemio von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Eine Jacke, ein Mobiltelefon, eine Geldbörse und Autoschlüssel wurden entwendet. Auf dem Parkplatz musste der Bestohlene feststellen, dass auch sein Pkw entwendet wurde. Es handelt sich bei dem entwendeten Fahrzeug um einen blauen Dacia Logan mit dem amtl. Kennzeichen WL-AJ 5816. Die Polizei veranlasste eine Fahndung nach dem Pkw, zudem sollen Videoaufzeichnungen ausgewertet werden. Wer Hinweise zu dem Aufbruch im Schwimmbad oder dem beschriebenen Pkw geben kann, meldet diese bitte an die Polizei in Stade unter 04141/1020.

