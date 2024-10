Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Agathenburg: Erneut Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pferd

Agathenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 13 Uhr befuhr eine 82-jährige Agathenburgerin mit ihrem Pkw Opel Astra die B73 in Richtung Dollern. Auf Höhe des Schlosses Agathenburg kam es zum schweren Zusammenstoß mit einem frei laufenden Pferd. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Pferd wurde unweit der Unfallstelle verendet aufgefunden. Der Tierhalter und die Koppel, von der das Tier entwich, sind bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen.

