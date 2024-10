Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Stade (ots)

Am Montagabend wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an der BBS II in die Glückstädter Straße gerufen. Auf die Fassade der Schule waren rechtsradikale Symbole gemalt worden, u. a. eine überdimensionale Reichskriegsflagge. Offenbar wurden die Schmierereien mittels Wandfarbe und handelsüblicher Farbrollen aufgetragen. Die Farbe war beim Eintreffen der Beamten bereits getrocknet, der Tatzeitraum wird in der Nacht von Sonntag zu Montag vermutet. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat, Hinweise werden bei der Polizei in Stade unter 04141/1020 entgegengenommen.

