POL-DO: Viele friedliche Menschen feierten bei rund 30 Veranstaltungen in Dortmund: Polizei zieht ein positives Fazit

Ein positives Fazit zieht die Polizei zum Verlauf der rund 30 kleineren und auch großen Kulturveranstaltungen und Stadtteilfeste am Wochenende in Dortmund. Die Polizei, das Ordnungsamt und private Sicherheitsdienste waren bei diesen Veranstaltungen in den Stadtbezirken und in der Innenstadt im Einsatz, um Präsenz zu zeigen, für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein und bei besonderem Anlass schnell eingreifen zu können. Im Einsatz war auch die Bereitschaftspolizei. Herausragende Anlässe gab es nicht.

Allein am Lichterfest im Westfalenpark am Samstag (31.8.2024) nahmen 24.300 Besucherinnen und Besucher teil. Abgesehen von einem verbal ausgetragenen Streit unter zwei Familien und mehreren vom Sicherheitsdienst erkannten Zaunkletterern, die den Eintrittspreis nicht zahlen wollten, verlief das Lichterfest friedlich.

5000 Bürgerinnen und Bürger besuchten das traditionsreiche Münsterstraßenfest mit vielen Informationsangeboten und Ständen der Vereine und Institutionen in der Nordstadt. Aus Sicht der Polizei verlief dieses von vielen ehrenamtlich engagierten Menschen organisierte Fest - wie die zahlreichen anderen Veranstaltungen am Freitag und Samstag in Dortmund - friedlich. Die Nordstadt-Wache ist in zahlreichen Nordstadt-Netzwerken aktiv und war vor Ort.

Bei einem ebenfalls gut besuchten Stadtteilfest in Aplerbeck überprüfte die Polizei 93 Personen. 40 wurden durchsucht. Polizei und Ordnungsamt waren auch in Aplerbeck gemeinsam im Einsatz. Kontakt nahmen die Behörden mit 23 Eltern auf, deren jugendliche Kinder den Konsum von Alkohol nicht verkrafteten. Am Samstagabend versorgte der Rettungsdienst einen 17-Jährigen, der nach Alkoholkonsum in hilfloser Lage gefunden wurde. Nach einem Körperverletzungsdelikt (Faustschlag) am Samstag ermittelt die Polizei gegen einen Erwachsenen.

Aus Sicht der Polizei insgesamt ein Wochenende, an dem sich viele Familien auf den Weg machten, um an dem großen Veranstaltungs-Angebot in Dortmund teilzunehmen. Die sehr große Mehrheit der Festgäste verhielt sich bei den 30 rund Veranstaltungen ausnahmslos friedlich.

