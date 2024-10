Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ahrenswohlde: Einbruch in Lagerschuppen

Ahlerstedt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen ein oder mehrere Unbekannte in einen als Lager genutzten Schuppen im Bereich Lange Straße / Grüne Riede an. Zunächst versuchten die Unbekannten eine Blechwand aufzuschneiden, scheiterten damit jedoch. Im Anschluss verschafften sie sich über eine kleine Öffnung von außen Zutritt, es wurden Maschinen und Werkzeug entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Harsefeld unter 04164/888260.

