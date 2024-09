Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag ereignete sich auf der B84 zwischen Behringen und dem Abzweig Hütscheroda ein tragischer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Pkw aus Richtung Behringen in Richtung Eisenach. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Straße war rund drei Stunden voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingesetzt. (mla)

