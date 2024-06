Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Männer stecken Mülltonnen in Brand

Zeugensuche

Erkelenz/Hückelhoven-Baal (ots)

Gegen 21.20 Uhr steckten zwei bislang unbekannte junge Männer am Donnerstagabend (13. Juni) am Gleis 1 des Bahnhofs Erkelenz eine Mülltonne in Brand. Danach entfernten sie sich in Richtung eines Taxi-Stellplatzes, wo kurz darauf ein weiterer Mülleimer brannte. Schließlich brannte im Bereich Tenholter Straße / Kölner Straße erneut ein Müllgefäß. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Zuvor war bereits eine Mülltonne am Bahnhof Baal in Brand gesetzt worden. Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 17 bis 18 Jahre alt. Einer war zirka 185 Zentimeter groß, trug eine graue Jogginghose sowie eine graue Sweatshirt-Jacke und bestieg am Taxi-Stellplatz ein Taxi. Sein Begleiter war zirka 175 Zentimeter, trug eine schwarze Jeanshose und ging zu Fuß in Richtung Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell