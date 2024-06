Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Einbrüche

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

In der Nacht vom 12. Juni (Mittwoch) auf den 13. Juni (Donnerstag) schlugen unbekannte Personen auf dem Kolpingweg und auf dem Hatterather Weg an zwei Pkw Scheiben ein, um in die Fahrzeuginnenräume zu gelangen. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen eine Umhängetasche samt Inhalt sowie eine Geldbörse mit Bargeld, Debitkarten sowie einem Personalausweis. Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell