Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Schlägerei am Bahnhof

Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei am Bahnhof in Stade gerufen. Bald darauf wurde die Meldung erweitert, ein Mann mit einer Schusswaffe sei gesehen worden. Mehrere Streifenwagen begaben sich zum Bahnhof und in den Nahbereich, um die beteiligten Personen und insbesondere den Verdächtigen mit Schusswaffe ausfindig zu machen. Die Beamten trafen am Bahnhof auf mehrere Beteiligte der Schlägerei sowie zahlreiche Zeugen. Es ergaben sich bei den Befragungen unterschiedliche Versionen der Geschehnisse. Zusammengefasst kam es zunächst zu Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen Jugendlichen, diese gingen von einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher aus. Eine anwesende Mutter und ein Stiefvater schalteten sich in die Auseinandersetzung ein, es eskalierte zu einer größeren Schlägerei. Alle Parteien teilten offenbar Schläge und Tritte aus und steckten diese ein. Auf einen 16-Jährigen am Boden wurde eingetreten. Als die Gruppe Jugendlicher mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde, flüchtete sie in Richtung Skatepark. Der Stiefvater des am Boden getretenen Jugendlichen, ein 37-jähriger aus Drochtersen, verfolgte die Gruppe in Richtung Skatepark. Dabei soll der Mann eine Schusswaffe bei sich geführt haben. Die Personenbeschreibung des Mannes wurde an alle Polizeikräfte weitergegeben. Der 37-Jährige wurde schließlich im Bereich des Bürgerparks von Beamten aufgetan und nach einer Schusswaffe durchsucht, vergeblich. Den Besitz einer Schreckschusswaffe räumte der 37-Jährige auch sein, diese würde er aber nie bei sich führen. Der Mann schilderte den Vorfall am Bahnhof dann aus seiner Sicht, seine Verletzungen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Bei dem Vorfall stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizeibeamten suchten den Skate- und Bürgerpark noch nach einer Schusswaffe ab, konnten jedoch nicht fündig werden.

Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen u. a. einfacher und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu der Gruppe Jugendlicher laufen, mehrere Augenzeugen und die Opfer beschrieben die Personen.

Wer am Mittwoch Augenzeuge des Vorfalls wurde und noch nicht vor Ort mit der Polizei gesprochen hat, meldet sich bitte bei den Beamten unter 04141/1020.

