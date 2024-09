Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Ohne Sozialstunden kein Urlaub

Hannover (ots)

Ein 20-jähriger ist am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr am Flughafen Hannover durch Bundespolizisten verhaftet worden. Der junge Mann war bei der Ausreisekontrolle seines Fluges nach Antalya kontrolliert worden. Bei der Kontrolle seiner Personalien fiel den Beamten der Bundespolizei auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Verden (Aller) bestand. Der 20-jährige wurde wegen der Nichterfüllung von Auflagen gesucht. Er hat die ihm auferlegten 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit nicht erbracht. Auch die daraufhin angeordneten zwei Wochen Dauerarrest hat der junge Mann nicht angetreten. Daraufhin lies das Amtsgericht den 20-jährigen mit dem vorliegenden Haftbefehl suchen. Die Strafvollstreckung musste nun umgehend angetreten werden, was zur Folge hatte, dass der Mann nicht in den Urlaub in die Türkei flog, sondern durch die Beamten der Bundespolizei Flughafen Hannover in eine Jugendarrestanstalt eingeliefert wurde, in der er seinen Dauerarrest antrat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell