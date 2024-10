Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ahlerstedt: Nächtlicher Verkehrsunfall - Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

Ahlerstedt (ots)

Im Bereich "Kleiner Damm" konnte ein Augenzeuge am Samstag gegen 00:35 Uhr beobachten, wie zwei Autos mit aufheulenden Motoren nebeneinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Großer Damm" fuhren. Kurz darauf war ein Knall zu hören, ein schwarzer Audi A6 war am Ortsausgang in Richtung Ahrenswohlde mit einer Verkehrsinsel, einem Baum und einer Straßenlaterne kollidiert. Am Audi entstand ein Totalschaden. Ersthelfer trafen bei dem Unfallwagen auf einen jungen Mann, sie halfen ihm beim Absichern der Unfallstelle und liehen ihm ein Handy für einen Anruf. Kurz darauf entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die hinzugerufene Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf, konnte den flüchtigen Unfallfahrer in der Nacht jedoch nicht mehr ausfindig machen. Am Samstagmittag erschien der 22-jährige Mann aus Ahlerstedt dann beim Polizeikommissariat in Buxtehude und gab an, der Fahrer des verunfallten Audis gewesen zu sein. Zudem schilderte er seine Sicht der Dinge, demnach sei er innerorts von einem unbekannten Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit überholt worden, ein Rennen habe es jedoch nicht gegeben. Beim Beschleunigen am Ortsausgang habe er schließlich die Kontrolle über seinen Pkw verloren und sei deshalb verunfallt. Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall glücklicherweise nur sehr leichte Verletzungen zu.

Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Die entstandenen Sachschäden werden auf etwa 40.000 EUR geschätzt.

Die Polizei Buxtehude bittet Augenzeugen, die Angaben zu den Geschehnissen vor und nach dem Unfall machen können und noch nicht mit den Beamten gesprochen haben, sich unter 04161/6470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell