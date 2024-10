Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Fahrschule

Buxtehude (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, etwa zwischen 00:50 Uhr und 07 Uhr, kam es in der Konopkastraße zu einem Einbruchdiebstahl in die Räumlichkeiten einer Fahrschule. Aus den Unterrichtsräumen wurde ein Tresor entwendet, dessen Gewicht darauf schließen lässt, dass mehrere Täter und ein Kraftfahrzeug am Abtransport beteiligt gewesen sein müssen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470.

