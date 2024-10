Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Kraftfahrzeugkomplettdiebstahl

Buxtehude (ots)

Am Sonntag, zwischen Mitternacht und 10 Uhr, wurde im Melkerstieg in Buxtehude ein hochwertiger BMW entwendet. Es handelte sich um einen weißen BMW X4 M40i mit dem Kennzeichen STD-A5689. Das Fahrzeug wurde erstmalig 2021 zugelassen und hat einen Wert von über 50.000 EUR. Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täter das fahrzeugeigene Ortungssystem in einer Zuwegung zu einem Feldweg in der Moorender Straße außer Betrieb setzten. Das Fahrzeug verfügte über ein Keyless-Go-System, beide Fahrzeugschlüssel konnte der Halter den Beamten vorlegen. Hinweise zu der Tat werden von der Polizei Buxtehude unter 04161/6470 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell