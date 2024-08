Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (08.08.2024) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Straße Am Hauptbahnhof öffentlich onaniert zu haben. Passanten beobachteten den alkoholisierten Mann gegen 09.45 Uhr, wie er auf dem Boden saß und an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Zwei 51- und 52- jährige Männer forderten den Mann mehrmals vergeblich auf, dies zu unterlassen und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den Mann kurz darauf am Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam setzten die Beamten den 35-Jährigen wieder auf freien Fuß.

