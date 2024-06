Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte- Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Uchte (ots)

(Oth) Am Dienstagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Bremer Straße in Uchte. Der 63-jährige Uchter befuhr die Bremer Straße in Fahrtrichtung der B 61, als er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem VW Touran auf einen Audi auffuhr.

Die 29-jährige Fahrzeugführerin des Audis wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell