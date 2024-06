POL-NI: Rinteln - Erneute Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Nienburg (ots) - RINTELN (jah) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 10.15 Uhr in Rinteln, OT Exten, an einem Einfamilienhaus zu einem Einsatz von Polizeikräften der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit Unterstützung des SEK aus Hannover. In den Nachtstunden soll es in dem Wohnhaus zu einer Bedrohungssituation von einem Jugendlichen und einem Heranwachsenden (17 und 18 Jahre alt) durch einen 54-jährigen Rintelner ...

mehr