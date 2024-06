Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bedrohung von zwei Personen in Rinteln

Nienburg (ots)

RINTELN (jah) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 10.15 Uhr in Rinteln, OT Exten, an einem Einfamilienhaus zu einem Einsatz von Polizeikräften der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit Unterstützung des SEK aus Hannover. In den Nachtstunden soll es in dem Wohnhaus zu einer Bedrohungssituation von einem Jugendlichen und einem Heranwachsenden (17 und 18 Jahre alt) durch einen 54-jährigen Rintelner gekommen sein. In der Bedrohungssituation sei durch den Mann eine Schusswaffe vorgezeigt worden. Die beiden Opfer hatten den Sohn des nunmehr Beschuldigten nach Hause gebracht, dann sei die Situation mit dem Vater nach einem Disput eskaliert. Beide Freunde haben das Haus zu einem späteren Zeitpunkt unbeschadet verlassen können und sich anschließend der örtlichen Polizei anvertraut. In den Morgenstunden ordnete der durch die Polizei alarmierte zuständige Richter vom AG Rinteln die Durchsuchung des Wohnhauses per Eilbeschluss an. Die vor Ort eingesetzten Kräfte konnten den Familienvater schließlich in seinem Wohnhaus festnehmen. Die zusätzlich angeforderten Rettungskräfte überprüften nach Abschluss der Festnahme sicherheitshalber den Gesundheitszustand des Festgenommenen, dieser wurde dann der Wache des PK Rinteln zwecks Vernehmung zugeführt. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

