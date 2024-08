Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Stammheim/ -Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch (06.08.2024 und 07.08.2024) in Wohnungen an der Ottmarsheimer Straße, an der Kaiserslauterer Straße und an der Gnesener Straße eingebrochen. An der Ottmarsheimer Straße verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 19.45 Uhr Zugang zur Wohnung, durchwühlten sie und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Kaiserslauterer Straße hebelte eine dreiköpfige Gruppe unbekannter Täterinnen am Dienstagvormittag (06.08.2024) die Gebäudetür zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr auf, durchwühlten die Räume, stahlen Schmuck im Wert von zirka 1000 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Gnesener Straße verschafften sich die Täter am Mittwoch gegen 23.05 Uhr durch Eintreten der Tür Zugang zur Wohnung, in der sie ersten Erkenntnissen zufolge keine Beute machten und flüchteten im Anschluss daran in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

