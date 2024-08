Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 9-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmittag (07.08.2024) einen 9 Jahre alten Jungen in der Haußmannstraße ausgeraubt. Der Täter näherte sich gegen 12.15 Uhr dem Jungen, der in Richtung Ostendplatz unterwegs war. Als der Junge einen heruntergefallenen Geldschein aufheben wollte, wurde er zur Herausgabe des Geldscheines gezwungen. Der 9-Jährige verweigerte die Herausgabe, weshalb der Unbekannte ihn festhielt, den Geldschein aus der Hosentasche des Jungens zog und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter wird als zirka 180 Zentimeter groß, etwa 60 Jahre alt und bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer schwarzen Kapuze beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

