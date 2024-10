Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Polizei beschlagnahmt Glücksspielautomaten

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 22:20 Uhr bestreifte ein Funkwagen der Polizei Stade die Stader Innenstadt. In der Kalkmühlenstraße fuhren die Beamten an einem Vereinsheim vorbei und konnten durch die offene Eingangstür beobachten, dass in einem Hinterzimmer offenbar an Glücksspielautomaten gespielt wurde. Die Beamten betraten das Vereinsheim und trafen dort auf den Betreiber, ihm wurde der Verdacht einer unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel eröffnet. Der 57-Jährige stritt alles ab und suchte nach Ausreden. Die Beamten betraten das verdächtige Hinterzimmer und beschlagnahmten dort zwei Glücksspielautomaten, für die keine Erlaubnis vorgelegt werden konnte. Zudem stellten die Beamten in einem weiteren Nebenzimmer die Personalien eines 29-jährigen Staders fest, der zuvor offenbar an den Automaten gespielt hatte. Ihm wird die Beteiligung an illegalem Glücksspiel vorgeworfen. Erst im August waren im selben Vereinsheim vier illegale Glücksspielgeräte beschlagnahmt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell