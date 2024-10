POL-STD: Großalarm in Wischhafen - Stallgebäude durch Feuer erheblich beschädigt, Unbekannte werfen Steine auf Radfahrer in Stade - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Stade

Großalarm in Wischhafen - Stallgebäude durch Feuer erheblich beschädigt, Unbekannte werfen Steine auf Radfahrer in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Großalarm in Wischhafen - Stallgebäude durch Feuer erheblich beschädigt

In der vergangenen Nacht ist gegen kurz vor 01:30 h bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Stade ein Notruf eingegangen, in dem ein Feuer in Wischhafen im Ortsteil Neulandermoor in der Straße 3. Kanal gemeldet wurde.

Sofort wurden die zuständigen Ortsfeuerwehren alarmiert, der Alarm musste dann aber anschließend aufgrund der Lage schnell stufenweise erhöht werden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehren aus Wischhafen, Freiburg, Oederquart, Balje, Krummendeich, Hörne stand das leerstehende, ehemalige Rinderstallgebäude auf dem landwirtschaftlichen Anwesen bereits in Vollbrand.

Zusätzlich wurde die Drehleiter des 1. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade alarmiert, um die Brandbekämpfung auch von oben durchführen zu können.

Das Feuer konnte sich zunächst ausbreiten und griff auf das ebenfalls leere danebenstehende Wohnhaus über. Durch den schnellen Einsatz der ca. 150 eingesetzten Feuerwehrleute, konnte dann aber verhindert werden, dass das gesamte Wohngebäude in Brand geriet.

Die umfangreichen Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Besatzung von zwei mit eingesetzten Rettungswagen brauchte nicht eingreifen.

Nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr dürfte bei dem Brand ein Schaden in Höhe von ca. 200.000 Euro entstanden sein.

Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Brandermittlungen aus, genaue Ergebnisse werden ab erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

2. Unbekannte werfen Steine auf Radfahrer in Stade - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag gegen 16:30 h in der Salztorcontrescarpe mehrere Steine von dem dortigen Wall auf den Fahrradweg geworfen.

Eine 72-jährige Staderin und ein 72-jähriger Stader, die zur der Zeit dort mit ihrem Fahrrad unterhalb der Güldenstern-Bastion unterwegs waren, wurden am Fahrradhelm getroffen und blieben zum Glück unverletzt. Eine 59-jährige Frau aus Stade erhielt einen Steinwurf an ihrem Handgelenk und wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können oder die verdächtige Personen beobachtet haben, die für die Steinwürfe verantwortlich sein könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

