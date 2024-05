Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Graffiti an der Grundschule Wollmatingen (09./13.05.2024)

Konstanz (ots)

Über das "lange" Wochenende haben unbekannte Sprayer ein Graffiti an die Hauswand der Grundschule gesprüht und damit Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Zudem kam es in der Vergangenheit zu weiteren kleineren Schmierereien im Bereich des Seiteneingangs der Turnhalle und der Tischtennisplatte.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher des Graffiti und der Schmierereien nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell