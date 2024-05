Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bodanrückstraße - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (14.05.2024)

Radolfzell (ots)

Vermutlich aufgrund blendender Sonne ist es am Dienstagmorgen auf der Einmündung der Dettelbachstraße auf die Bodanrückstraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 75-jähriger Skoda-Fahrer bog von der Dettelbachstraße kommend nach links auf die Bodanrückstraße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Chrysler eines 84-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell