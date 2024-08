Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad-Kennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe waren in den vergangenen Tagen im Stadtteil Dansenberg aktiv. Am Dienstag stellte ein Anwohner der Straße "Am Brunnenberg" gegen Mittag fest, dass unbekannte Täter in seine Scheune eingedrungen sind und sich an seinem Motorrad zu schaffen gemacht haben. Abgesehen hatten es die Diebe offenbar ausschließlich auf das Kennzeichen des Fahrzeugs. Dieses schraubten sie ab und nahmen es mit.

Die genaue Tatzeit ist unklar, da das Motorrad mehrere Tage nicht benutzt wurde. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

