Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raub: Trio sieht es auf Rucksack ab

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Raubdelikts und bittet um Hinweise auf drei unbekannte Männer.

Nach aktuellen Erkenntnissen griffen die Täter am Montagmorgen in der Pariser Straße, zwischen Humboldtstraße und Moltkestraße, einen 57-Jährigen an. Sie attackierten ihr Opfer mit Schlägen und versuchten, dem Mann einen Rucksack zu entreißen. Als der 57-Jährige um Hilfe rief und sich zur Wehr setzte, flüchteten die Angreifer. Nach Zeugenangaben könnten die Unbekannten zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Von einem der Täter ist bekannt, dass er eine schwarze Mund-Nase-Maske getragen habe. Einer seiner Komplizen habe eine dunkle Hautfarbe und lockige Haare. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen nach dem Trio auf. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind die Männer im Bereich der Pariser Straße aufgefallen? Wer hat den Vorfall oder Hilferufe wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell