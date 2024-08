Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sicher unterwegs mit Pedelec und E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Das Thema Elektromobilität steht am kommenden Freitag, 23. August 2024, bei einer Veranstaltung im PRE-Park in Kaiserslautern im Mittelpunkt. Diverse Aussteller bauen auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Möbel Martin" in der Europaallee ihre Stände auf.

Auch das Polizeipräsidium Westpfalz ist mit einem Info-Stand vertreten und berät Interessierte zu dem Thema "Sicher unterwegs mit Pedelec und E-Scooter". Dabei beantworten unsere Verkehrsexperten gerne von 11 bis 18 Uhr alle Fragen, wie beispielsweise: Wie sichere ich mein Pedelec am besten gegen Diebe? Muss ich meinen E-Scooter pflichtversichern?

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wird ebenfalls vor Ort sein und am Veranstaltungstag Fahrradcodierungen anbieten, um Fahrräder besser vor Dieben zu schützen. |cri

