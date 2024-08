POL-PPWP: Unfallflucht: Fahrzeug der Stadtbildpflege beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Der Hausdetektiv eines Supermarktes in der Mannheimer Straße hat am Montagvormittag einen Ladendieb erwischt. Gegen 10.40 Uhr beobachtete der Sicherheitsmitarbeiter, wie ein Kunde mehrere Lebensmittel aus den Regalen nahm, in seinen Rucksack steckte und dann die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Der Detektiv folgte dem Unbekannten und sprach ihn auf dem Parkplatz vor dem Markt an. Als der Tatverdächtige in diesem Moment die Flucht ...

