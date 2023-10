Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter berauben 64-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

07.10.2023, 02.00 Uhr

In der Nacht zu Samstag raubten unbekannte Täter in der Goethestraße in Wolfsburg von einem 64 Jahre alten Mann ein Fahrrad sowie sein Portemonnaie und eine Brille. Der Wolfsburger wurde dabei verletzt.

Der 64-Jährige war in der Nacht zu Samstag auf einem Fußweg zwischen der Goethestraße und Kantallee unterwegs und schob sein Fahrrad. Plötzlich tauchten zwei bis drei unbekannte Personen auf und stellten sich ihm in den Weg. Unvermittelt erhielt der Wolfsburger einen Schlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. Die Täter entwendeten sein Fahrrad , sein Portemonnaie und eine Brille. Des Weiteren versuchten sie, dem 64-Jährigen seine mitgeführte Tasche zu entreißen, was jedoch misslang. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell