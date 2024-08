Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße zwei Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren besteht der Verdacht, dass sie ihre E-Scooter unter Drogeneinfluss führten. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten die hierfür typischen Auffälligkeiten bei den Fahrern fest. Die Männer räumten ein, am Vortag jeweils einen Joint geraucht zu haben. Sie mussten eine Blutprobe abgeben, die nun Aufschluss über den Cannabiskonsum geben soll. Die Rollerfahrer blicken einem Bußgeldverfahren entgegen. |erf

