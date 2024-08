POL-PPWP: Wer hat den Fahrraddieb gesehen?

Kaiserslautern (ots) - Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Richard-Wagner-Straße. Ein Unbekannter hat dort am Montag zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr ein Fahrzeug der Stadtbildpflege beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Verantwortliche mit seinem Wagen den geparkten VW Caddy am linken Außenspiegel. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 200 Euro. Zeugen, die Hinweise ...

mehr